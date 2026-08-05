Morelia, Michoacán; 05 de agosto de 2026.- La estrategia de promoción turística impulsada por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar continúa consolidando a Morelia como uno de los destinos más atractivos del país. Durante julio, la capital michoacana registró una importante afluencia de visitantes y una creciente demanda de servicios turísticos, resultado de una oferta que combina patrimonio histórico, cultura, gastronomía, naturaleza y entretenimiento.

Como parte de este dinamismo, cerca de 800 turistas, visitantes y morelianos acudieron durante el mes de julio a la Pinacoteca del Templo de San Agustín y al módulo de información turística ubicado a un costado del Mercado de Dulces, donde recibieron orientación para conocer los principales atractivos de la ciudad y sus tenencias.

La mayoría de los visitantes corresponde al turismo nacional, con un 90 por ciento, mientras que el 10 por ciento restante provino del extranjero, principalmente de Estados Unidos, así como de Chile, Colombia, Uruguay, Francia y España. Esta afluencia se ve favorecida por la conectividad aérea y terrestre de Morelia, que facilita el acceso desde importantes ciudades emisoras de turismo como Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Guanajuato.

Los eventos emblemáticos de la ciudad continúan registrando una alta respuesta del público. El tradicional Encendido de Catedral reúne hasta 5 mil asistentes, mientras que el espectáculo de video mapping congrega alrededor de mil 500 espectadores por función. A ello se suma una amplia oferta de restaurantes, recorridos turísticos, terrazas, visitas guiadas, espacios culturales y opciones de turismo de naturaleza y comunitario en las tenencias, que fortalecen la experiencia de quienes visitan la capital michoacana.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia continúa posicionando a la ciudad como un destino competitivo y atractivo durante todo el año, generando mayor actividad económica para el sector turístico y ofreciendo experiencias que invitan a visitantes y morelianos a redescubrir la riqueza cultural, histórica y natural de la capital.