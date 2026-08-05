Morelia, Michoacán, 5 de agosto de 2026.- Con 54 especialidades médicas y 500 camas censables y no censables, el nuevo Hospital General Regional de Villas del Pedregal brindará atención integral e inmediata, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras realizar una supervisión de la obra junto con delegado estatal del IMSS en Michoacán, Miguel Ángel Van Dick.

El mandatario estatal explicó que, esta infraestructura forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contará con una plantilla de personal cercana a 3 mil trabajadores administrativos, de enfermería y especialistas médicos, lo que permitirá ofrecer servicios de salud integrales de la más alta calidad.

Durante el recorrido por la obra, Ramírez Bedolla mencionó que, este nosocomio tendrá 51 consultorios, 18 quirófanos, 5 salas de procedimientos ambulatorios, 22 lugares para hemodiálisis y 12 de quimioterapia; además de áreas de imagenología, urgencias, cuidados intensivos, rehabilitación, laboratorio de análisis clínicos, y servicios de paramédicos.

Además, refirió que, este nosocomio tendrá una superficie de construcción superior a los 50 mil metros cuadrados, casi el doble que el Hospital General del IMSS de Charo, y estará diseñado con cinco grandes naves y sistemas antisísmicos, garantizando la seguridad y la movilidad de la población.

Por su parte, el delegado Miguel Ángel Van Dick, añadió que, este recinto contará con equipo tecnológico de vanguardia en el área de medicina nuclear, que incluye un tomógrafo, un resonador magnético, un PET Scan, un acelerador lineal, y un SPECT/CT, aparato híbrido que funciona por medio de fotones y que brinda un estudio preciso para cualquier parte de la anatomía humana.

Explicó se espera que el nuevo Hospital General Regional Villas del Pedregal esté abierto al público a finales del año 2028, listo para atender la salud de la población, con un servicio humano de calidad y con equipamiento de primer mundo.

Acompañaron al gobernador Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, así como personal de la obra.