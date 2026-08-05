La revolución silenciosa de las profesiones

Por Miryam E. Camacho Suárez

Hay historias que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción: un arqueólogo que logra leer un libro sin abrirlo, un periodista que encuentra una historia escondida entre decenas de miles de documentos oficiales, una persona que vuelve a escuchar su propia voz después de que una enfermedad se la arrebató, un astrónomo que descubre un fenómeno nuevo revisando imágenes tomadas años atrás.

A simple vista, ninguna de esas historias tiene relación con las demás, sin embargo, todas cuentan exactamente la misma historia.

La de personas que decidieron ejercer su profesión de una forma que hasta hace muy poco parecía imposible.

Mientras buena parte de la conversación pública sigue girando alrededor de si la inteligencia artificial redacta buenos textos o genera imágenes sorprendentes, está ocurriendo una revolución mucho más interesante.

No está cambiando el nombre de las profesiones, está cambiando aquello que las personas somos capaces de hacer dentro de ellas.

Pensemos en Herculano, cuando el Vesubio hizo erupción en el año 79 de nuestra era, cientos de rollos de papiro quedaron carbonizados bajo las cenizas. Durante casi dos mil años permanecieron cerrados porque intentar desenrollarlos significaba convertirlos en polvo.

Parecía un problema sin solución, hasta que alguien hizo una pregunta distinta ¿Y si pudiéramos leerlos sin abrirlos?

Esa pregunta dio origen al Vesuvius Challenge, que consistió en enlazar investigaciones de distintas partes del mundo y combinaron tomografía computarizada, visión artificial e inteligencia artificial para reconstruir virtualmente el interior de aquellos rollos.

Y apenas esté año, lograron leer uno de ellos de principio a fin sin desplegar físicamente una sola hoja, ante este extraordinario trabajo, no estamos hablando de digitalizar un libro, estamos hablando de recuperar palabras que ningún ser humano había podido volver a leer desde la antigua Roma.

Y ojo, no fue la inteligencia artificial la que hizo arqueología, fue un grupo de arqueólogos lo suficientemente curiosos como para preguntarse si existía una manera completamente distinta de hacerla.

Lo mismo ocurrió con Reuters durante la investigación sobre los crímenes del régimen sirio, los periodistas obtuvieron decenas de miles de fotografías de documentos oficiales. Revisarlos manualmente habría requerido meses de trabajo.

La inteligencia artificial ayudó a clasificar ese enorme archivo, localizar nombres, relacionar fechas, traducir documentos y encontrar patrones que después los periodistas verificaron uno por uno.

La investigación no la escribió una máquina, pero difícilmente habría existido sin esa nueva capacidad de explorar información.

La historia seguía dependiendo del periodista, lo que cambió fue el alcance de su mirada.

En el mundo jurídico sucede algo parecido. Firmas internacionales como A&O Shearmanya desarrollan agentes de inteligencia artificial capaces de recorrer miles de contratos, comparar jurisprudencia, detectar inconsistencias y preparar rutas completas de análisis jurídico.

El abogado sigue interpretando la ley, sigue construyendo la estrategia, sigue defendiendo a su cliente. Lo extraordinario es que ahora puede comprender un problema con una profundidad y una velocidad que hace apenas unos años simplemente no existían.

Pero hubo una historia que me hizo detenerme.

Como sabemos, las personas con esclerosis lateral amiotrófica pierden progresivamente la capacidad de hablar, y con ella, muchas veces sienten que también desaparece una parte de quienes son.

Durante mucho tiempo la tecnología solo pudo ofrecerles voces sintéticas, correctas, pero impersonales.

Hoy existen sistemas capaces de reconstruir la voz original de una persona utilizando antiguas grabaciones, mensajes de voz y videos familiares, no crean una voz nueva, devuelven la suya.

Cuando algunas familias volvieron a escuchar esas voces, no sintieron que una computadora estuviera hablando, sintieron que una parte de la persona había regresado.

Y mientras todo eso ocurre aquí, en la Tierra, los astrónomos viven una revolución igual de silenciosa.

Durante décadas, telescopios como Hubble capturaron cantidades inmensas de información que ningún equipo humano podía revisar completamente.

Las respuestas ya estaban ahí, lo que faltaba era la capacidad de encontrarlas.

Hoy, modelos de inteligencia artificial están descubriendo fenómenos ocultos en imágenes tomadas hace años.

No observaron un universo diferente, aprendieron a mirar de otra manera el mismo universo.

Quizá ese sea el verdadero hilo conductor de todas estas historias. Ninguna comenzó con una nueva profesión, todas comenzaron con una nueva pregunta ¿Y si existiera otra forma de hacerlo?

Y esa, creo yo, es la diferencia entre usar inteligencia artificial y explorarla.

Usarla es pedirle que redacte un correo, explorarla es preguntarte qué parte de tu profesión ha estado limitada durante décadas simplemente porque nunca habías tenido la herramienta adecuada.

Nadie llegó con un manual para decirle a un arqueólogo cómo leer un libro sin abrirlo.

Nadie le enseñó a un periodista cómo encontrar una historia entre miles de documentos.

Nadie le explicó a un terapeuta del lenguaje cómo devolver una voz.

Todo comenzó con alguien que se atrevió a hacer una pregunta distinta, y quizá ahí está la lección más importante de esta revolución. No es la inteligencia artificial, es la curiosidad.

Porque la curiosidad profesional se está convirtiendo en una ventaja competitiva, la inteligencia artificial es solamente el catalizador.

Las herramientas seguirán cambiando, aparecerán modelos más potentes, nuevas plataformas y capacidades que hoy ni siquiera imaginamos.

Pero habrá algo que seguirá marcando la diferencia entre unos profesionales y otros: la disposición permanente a explorar, cuestionar, experimentar, preguntarse, una y otra vez: ¿Qué podría hacer hoy mi profesión que ayer era imposible?

Porque las grandes revoluciones no empiezan cuando aparece una nueva tecnología.

Empiezan cuando una persona curiosa descubre una forma completamente nueva de ejercer el mismo oficio.