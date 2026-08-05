Morelia, Michoacán, 4 de agosto de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que Grecia Quiroz debe dejar de usar la presidencia municipal de Uruapan como plataforma de ataque contra Morena, porque ocupa ese cargo por una salida institucional respaldada en el Congreso del Estado, no por un mandato directo del pueblo uruapense a su nombre.

Jesús Mora señaló que Uruapan eligió a Carlos Manzo, no a Grecia Quiroz. Recordó que, tras el asesinato del entonces presidente municipal, las instituciones actuaron para evitar un vacío de gobierno, garantizar estabilidad y permitir que el municipio tuviera continuidad. “Morena no bloqueó, no regateó y no lucró con la tragedia; actuó con responsabilidad para que Uruapan no quedara en crisis”, sostuvo.

El dirigente morenista calificó como inadmisible que Grecia Quiroz utilice expresiones como “narcopartido” contra Morena, cuando fue precisamente el movimiento al que ahora agrede el que no obstaculizó su llegada al cargo. Dijo que una cosa es exigir justicia por Carlos Manzo y otra muy distinta convertir una tragedia en instrumento de golpeteo electoral, desinformación y ataque permanente contra quienes han respaldado la investigación del caso.

Mora afirmó que la presidenta municipal sustituta tiene una obligación elemental: gobernar Uruapan. Señaló que la ciudad enfrenta problemas de seguridad, servicios públicos, desarrollo económico y atención a colonias que no se resuelven con declaraciones estridentes ni con una campaña anticipada. “No se puede recibir un cargo por responsabilidad institucional y después usarlo para calumniar al partido que permitió esa estabilidad”, expresó.

“Grecia Quiroz debe decidir si va a gobernar Uruapan o si va a seguir usando el dolor como escalera política.

Morena no va a aceptar que se le insulte con mentiras después de haber actuado con altura en el momento más delicado para el municipio. Uruapan merece gobierno, resultados y verdad; no una campaña permanente construida sobre la tragedia de Carlos Manzo”, concluyó Jesús Mora.