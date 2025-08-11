Charo, Mich.- Lunes 11 de agosto de 2025.- Tres personas resultaron heridas tras el choque frontal entre un autobús de pasajeros y una camioneta de una empresa panificadora moreliana, esto sobre la carretera Morelia-Maravatío, a la altura de la región de Charo, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance se registró durante la mañana de este lunes en las cercanías de la población de La Goleta, entre los kilómetros 158 y 160 del mencionado camino.

Fuentes allegadas al tema indicaron que el autobús involucrado es de la empresa La Línea, con número económico 34034 y placa 60HB2D, el cual circulaba con dirección a la capital michoacana, cuando antes de llegar a una peligrosa curva el chofer presuntamente intentó rebasar y en la acción embistió la camioneta panificadora.

Trascendió que dicho automotor es de la marca Ford, color blanco, cuyo conductor – segundos antes de la inminente colisión- alcanzó a brincar al asiento del copiloto, maniobra que le salvó la vida, pues no sufrió heridas, pero su vehículo terminó destrozado.

La situación fue reportada al número de emergencias 911, entonces acudieron unos paramédicos, quienes auxiliaron a los pasajeros del autobús y solo tres requirieron traslado hospitalario, comentaron policías.

Unos agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargaron de abanderar el incidente, además efectuaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y solicitaron el apoyo de unas grúas, las cuales retiraron las unidades siniestradas.