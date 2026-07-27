Morelia, Michoacán; 27 de julio de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, acompañó este fin de semana la feria de servicios impulsada por la Secretaría de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Morelia, que encabeza Nuria Gabriela Hernández Abarca, en la colonia Misión del Valle.

Durante la actividad se acercaron a la población servicios y revisiones médicas, asesoría legal, talleres y capacitaciones, métodos anticonceptivos, así como pruebas de VIH, sífilis y otras, a través de una unidad móvil, la primera de su tipo en el municipio.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento destacó que el trabajo cercano a la población es de gran importancia para el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar al referir que las mujeres, niñas y niños son prioridad, su bienestar y desarrollo integral. “Servicios integrales para todas y todos, sí, pero con una prioridad clara: las mujeres y las niñas. Porque cuando ellas están al centro, las comunidades avanzan más fuerte, recalcó Yankel Benítez.

Reconoció a la titular de Semmujeris Morelia, Nuria Hernández y su equipo por acercar estos servicios que hoy no solo están disponibles, sino que llegan hasta la puerta de las casas de las y los morelianos con su nueva unidad móvil, la primera en su tipo. “Así se acorta la distancia entre el gobierno y la gente. Así hacemos de Morelia la mejor ciudad para vivir.”, afirmó el encargado de la política interna de Morelia.

La jornada contó además con la participación de brigadas de bacheo para atender necesidades urgentes de la zona, reforzando la presencia cercana y coordinada del Gobierno de Morelia, que responde a las necesidades más sentidas de la población.