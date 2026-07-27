Morelia, Michoacán, a 27 de julio de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, afirmó que su proyecto “Michoacán Competitivo” será punta de lanza en el desarrollo económico y social del estado, al integrar una visión de largo plazo que atiende las necesidades más apremiantes de las regiones y potencia las vocaciones productivas de cada municipio.

“‘Michoacán Competitivo’ no es un simple catálogo de promesas; es una ruta clara y alcanzable para transformar nuestro estado desde sus raíces y proyectarlo hacia el futuro. Será la punta de lanza que impulse el desarrollo económico, la justicia social y la sustentabilidad en cada rincón de nuestra geografía”, declaró Núñez Aguilar.

El líder ecologista detalló que este plan estratégico se sostiene en cuatro ejes rectores que guiarán las políticas públicas de su eventual gobierno, y que ya están siendo socializados en giras por todo el territorio michoacano:

1.⁠ ⁠Infraestructura y conectividad: con proyectos estratégicos para modernizar carreteras, caminos rurales y puertos, así como ampliar el acceso a internet y servicios básicos en comunidades marginadas, para reducir las brechas de desigualdad y facilitar el comercio y la movilidad.

2.⁠ ⁠Campo fuerte y sustentable: mediante el apoyo a productores agrícolas, ganaderos, pescadores y artesanos, con programas de tecnificación, financiamiento, comercialización y certificación, así como proyectos de reforestación y cuidado de recursos naturales que garanticen la sostenibilidad ambiental.

3.⁠ ⁠Seguridad y gobernanza: a través del fortalecimiento de las policías municipales, la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y la implementación de estrategias de prevención del delito que recuperen la paz y la confianza ciudadana.

4.⁠ ⁠Atracción de inversiones y empleo: con la creación de condiciones fiscales, logísticas y regulatorias que hagan de Michoacán un polo atractivo para la inversión nacional y extranjera, generando empleos bien remunerados y fomentando el emprendimiento local.

“Estos cuatro ejes no son compartimentos estancos; se articulan para construir un Michoacán competitivo, incluyente y sustentable. Queremos que cada municipio, desde la región purépecha hasta la costa, desde la Tierra Caliente hasta el Oriente del estado, encuentre en este plan las respuestas a sus demandas históricas”, puntualizó.

Núñez Aguilar subrayó que “Michoacán Competitivo” está alineado con los principios de la Cuarta Transformación y con la visión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al poner en el centro a las personas y garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a quienes más lo necesitan.

“La Cuarta Transformación es el horizonte; ‘Michoacán Competitivo’ es el camino. Vamos a seguir recorriendo el estado, escuchando a la gente y sumando voluntades para que este proyecto sea una realidad. Michoacán merece un gobierno que planee, que ejecute y que entregue resultados. Eso es exactamente lo que estamos construyendo”, concluyó.