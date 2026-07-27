Lázaro Cárdenas, Michoacán, 27 de julio de 2026.- Con la participación de 390 competidores, entre ellos 36 mujeres, concluyó con éxito la Copa Reyna Pío 2026 en Playa Eréndira, municipio de Lázaro Cárdenas. El torneo de pesca deportiva de orilla (Surf Fishing), realizado en el Club La Playita, reunió a personas de diversos municipios de Michoacán y de otros estados del país.

El podio de la competencia quedó conformado por Iván Alejandro Torres Quintana en el primer lugar y Edel de la Cruz en el segundo. En tanto, el tercer puesto registró un triple empate entre Guillermo Valencia, Jesús Antonio Ponce y Alexis Sánchez, quienes recibieron un reconocimiento por su sobresaliente desempeño.

Desde el inicio de la actual administración, la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), encabezada por Ramón Hernández Orozco, ha impulsado los torneos de pesca deportiva como una estrategia clave para el sector productivo y turístico, generando un alto impacto económico en las comunidades michoacanas. Asimismo, se destacó que la amplia participación refleja el creciente interés por esta disciplina en el estado.

La Copa Reyna Pío 2026 se realizó en el marco del 50 aniversario del Hotel Reyna Pío y fue organizada de manera coordinada entre el hotel, la Compesca y la Asociación Purépecha de Pesca Deportiva, reafirmando el compromiso de impulsar eventos que promuevan el aprovechamiento responsable de los recursos pesqueros y posicionen a la Costa de Michoacán como un referente nacional en esta práctica.