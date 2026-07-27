La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población a aplicar las medidas de prevención y autoprotección ante los pronósticos oficiales de lluvias fuertes a puntuales intensas en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Sonora (norte y centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Sinaloa (sur), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Michoacán (norte y este), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Frente a estas condiciones climáticas, las autoridades locales de protección civil y los cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo de manera continua las incidencias en tramos en zonas con efectos.

La herramienta más poderosa para garantizar que todas y todos regresen con bien a casa es la prevención. Por ello, la CNPC hace un atento llamado a la población para que, durante una tormenta, se resguarde en un lugar elevado y seguro hasta que el nivel del agua descienda. Asimismo, exhorta a conservar la calma y evitar cruzar o ingresar a corrientes de agua, pasos a desnivel inundados o zonas encharcadas.

Esta misma atención debe reforzarse en las comunidades ubicadas en zonas de mayor vulnerabilidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades locales. Quienes viven cerca de ríos, arroyos o cuerpos de agua deben vigilar constantemente el incremento de sus niveles y, ante cualquier aumento repentino o indicio de desbordamiento, trasladarse de inmediato a zonas altas o a los refugios temporales habilitados.

De igual manera, las familias que residen en laderas, cerros o pendientes deben permanecer atentas a las señales de inestabilidad del terreno, como grietas en la tierra, inclinación de árboles o flujo de lodo, y evacuar oportunamente hacia un lugar seguro antes de que ocurra un deslizamiento.

Además, mantener el entorno limpio es una acción directa de prevención que fortalece los esfuerzos colectivos. Barrer el frente de nuestras casas, recoger las hojas secas y conservar libres de basura las coladeras, cunetas y pasos de agua facilita el flujo natural del agua de lluvia y ayuda a prevenir encharcamientos e inundaciones en nuestras colonias.

La CNPC reitera que la prevención y la protección de todas y todos es una responsabilidad compartida, por lo que hace un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de Protección Civil local y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al 911. La Prevención es Nuestra Fuerza.