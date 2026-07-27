Morelia, Mich.- Lunes 27 de julio de 2026.- Un camión de pasajeros de la ruta San Juanito Itzícuaro y una camioneta BMW protagonizaron un choque por alcance sobre la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, incidente que únicamente dejó daños materiales, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró durante la mañana de este lunes en el sentido del Obelisco a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Quiroga, a pocos metros de la avenida Pedregal y a la altura de la colonia Tres Puentes.

De acuerdo con los datos obtenidos, fue la unidad del transporte público la que impactó la parte posterior de la camioneta BMW. Tras el accidente, los conductores descendieron de sus vehículos para dialogar y buscar una solución.

Al sitio también acudieron elementos de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y restablecer la circulación.

AGENCIA RED 113