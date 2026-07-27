Morelia, Michoacán, 27 de julio de 2026.- Como parte de las acciones estratégicas para el rescate y conservación del lago de Pátzcuaro, el Gobierno del Estado concluyó las labores de rehabilitación e intervención en el canal de Erongarícuaro, así como en diversos manantiales, lográndose restablecer la circulación acuática, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Puntualizó que los trabajos ejecutados permitieron la recuperación de más de 3.5 kilómetros de canal, de los cuales 2.5 kilómetros fueron intervenidos en 2025 y un kilómetro más fue finalizado este año, restableciendo por completo el tránsito de lanchas pesqueras y canoas para el beneficio de las comunidades locales.

Ramírez Bedolla resaltó que la obra se llevó a cabo en tres etapas coordinadas, con la apertura de acceso con maquinaria terrestre por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), trabajos manuales mediante el Programa de Empleo Temporal, así como desazolve y retiro de maleza con maquinaria acuática especializada.

En tanto que Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente, puntualizó que mediante la coordinación entre Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Comisión de Pesca y la Secretaría de Marina, se desplegó un equipo de maquinaria pesada y especializada, incluyendo excavadoras terrestres, dragas acuáticas, aquadozers y cosechadoras de maleza, para realizar intervenciones estratégicas en áreas clave como Jarácuaro, Chapultepec, Las Garzas-Ihuatzio y el Muelle de San Pedrito.

Detalló que fueron 9 mil 069 metros intervenidos, se retiraron 132 mil 571 metros cúbicos de azolve y se efectuaron labores de retiro de maleza en una superficie de 48 mil metros cuadrados.

Méndez López, resaltó que de un total de 79 manantiales intervenidos, se logró el hallazgo y rescate de 42 nuevos nacimientos de agua. Las zonas beneficiadas abarcan las comunidades como Ihuatzio, Ojo de Agua, Urandén de Morelos, Isla Pacanda, Chapultepec, La Alberca, Tzentzenguaro, Canal Ihuatzio, Cucuchucho y Urandén.

A través del Programa de Empleo Temporal, estas acciones han generado un impacto directo en 61 sitios distribuidos en 40 comunidades pertenecientes a los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Salvador Escalante y Nahuatzen, integrando activamente a la ciudadanía en el cuidado y preservación de sus recursos naturales.