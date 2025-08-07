Uruapan, Mich.- 7 de agosto de 2025.- Un accidente entre dos vehículos dejó a una pareja herida y daños materiales significativos, mismo que se registró la mañana de este jueves en las inmediaciones de una zona comercial muy concurrida de Uruapan.

El percance fue en la calle Pinzón, frente a la tienda Walmart del fraccionamiento Villa Uruapan, donde una camioneta de reciente modelo intentaba ingresar a dicho asentamiento cuando fue impactada por otro automóvil que circulaba por la vía principal.

Fue así que el choque fue lo suficientemente violento como para que uno de los autos terminara sobre el camellón, estrellándose contra una palmera.

Testigos que se encontraban en la zona acudieron a auxiliar a los ocupantes de las unidades mientras daban aviso a los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron poco después para atender a los lesionados, una pareja que viajaba en uno de los vehículos y que fue trasladada a un hospital para una valoración médica.

Los elementos de vialidad acudieron también al lugar para levantar el informe del incidente y organizar el retiro de los automotores, que quedaron obstaculizando parte de la vialidad. La circulación se restableció tras varios minutos, mientras que las autoridades realizaban las actuaciones competentes para determinar responsabilidades.