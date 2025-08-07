Parácuaro, Mich.- 7 de agosto de 2025.- Una caseta de seguridad ubicada en la entrada a la comunidad de Antúnez en el municipio de Parácuaro fue atacada a balazos durante la madrugada de este jueves por un grupo de hombres armados que se transportaban en motocicletas.

Pese a que en el lugar había elementos de seguridad, ninguno de ellos resultó lesionado. De acuerdo con fuentes oficiales, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el módulo y luego escaparon del sitio.

La estructura presentó múltiples impactos de bala visibles. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque hasta el momento no se ha logrado ubicar a los responsables.

Peritos de la Fiscalía Regional acudieron al sitio para recabar indicios y comenzar las diligencias correspondientes que permitan avanzar en la investigación. Hasta ahora no se ha confirmado el móvil del ataque, pero se presume que podría estar relacionado a la presencia de grupos delincuenciales en la región.