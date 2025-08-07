Indaparapeo, Mich.- Jueves 07 de agosto de 2025.- Dos hombres ejecutados y maniatados fueron encontrados tirados en la vía pública de la cabecera municipal de Indaparapeo, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que las víctimas están en calidad de no identificadas.

El hallazgo lo realizaron unos vecinos durante la mañana de este jueves sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Los Trigales, en el camino a Los Naranjos, así que los reportaron al número de emergencias 911.

Patrulleros locales y paramédicos acudieron al referido sitio y confirmaron los decesos, además delimitaron el perímetro. Trascendió que uno de los interfectos vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y botas negras. El otro vestía pantalón de mezclilla azul, bóxer gris y tenía el torso desnudo.

Los uniformados pidieron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual posteriormente se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.