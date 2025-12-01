Morelia, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en colaboración con su homóloga federal, invita a participar en los Encuentros con Comunidades Artísticas, Patrimonio y Memoria, una serie de diálogos y espacios de reflexión que se realizan hasta el 4 de diciembre de 2025 en diferentes municipios, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este martes 2 de diciembre se llevarán a cabo dos sesiones dedicadas a fortalecer la articulación cultural en el estado. La primera tendrá lugar en Pátzcuaro, en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, donde a las 17:00 horas se desarrollará la mesa de Fomento al libro y la lectura. Participará Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas del Fondo de Cultura Económica, quien compartirá perspectivas y estrategias para impulsar la lectura desde una visión comunitaria y de acceso libre al conocimiento.

Ese mismo día, también a las 17:00 horas, Morelia será sede del encuentro con la comunidad cinematográfica y audiovisual, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Clavijero. La reunión contará con la presencia de las directoras generales del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Alatorre; de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, y del Centro de Capacitación Cinematográfica, Dinorath Ramírez, para dialogar sobre formación, producción y redes de colaboración desde un enfoque comunitario.

Ambas actividades buscan abrir puentes entre creadoras, creadores, instituciones y comunidades, reconociendo que la cultura es un eje fundamental para la cohesión social, la memoria colectiva y la construcción de la paz en Michoacán. La participación es gratuita, solo requiere registro previo en la plataforma planmichoacan.cultura.gob.mx

La Secum invita a todas y todos los interesados en el libro, la lectura, el cine y las artes a formar parte de este ejercicio de escucha, encuentro y construcción cultural.