Morelia, Michoacán.- 9 de diciembre de 2025.- Por su incansable defensa de los derechos humanos, su firme búsqueda de justicia para la maestra Jéssica y su labor en visibilizar y acompañar a víctimas de feminicidio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) otorgará a la señora Verónica Villaseñor Ferreyra, la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025.

Este máximo galardón que otorga nuestro organismo se instituyó el 27 de octubre de 2016, en sesión ordinaria celebrada por el Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, en reconocimiento a todas aquellas personas físicas y/o morales que se destaquen por sus aportaciones en la protección, respeto y promoción de los derechos humanos, primordialmente en el estado de Michoacán.

Entre las propuestas presentadas conforme a las bases de la Convocatoria publicada, integrantes del jurado evaluador coincidieron al establecer que, la madre de la maestra, Jéssica González Villaseñor, joven víctima de feminicidio, es digna merecedora de la Presea al Mérito en Derechos Humanos 2025.

A partir del 21 de septiembre de 2020, fecha que marcó el inicio de la búsqueda de justicia para su hija, la señora Verónica Villaseñor se constituyó como una defensora de derechos humanos y víctima indirecta, visibilizando el profundo impacto social e institucional del feminicidio en las familias y en la sociedad.

Su perseverancia se manifestó en un camino complejo ante las instituciones del Estado Mexicano, manteniendo una firme exigencia de avances, transparencia, trato digno y justicia, tanto para la maestra Jéssica como para ella y su familia.

Además de su búsqueda personal, la recién nombrada recipiendaria de la Presea Amalia Solórzano Bravo, ha dedicado tiempo y acompañamiento a otras madres y familias que perdieron a hijas víctimas de violencia feminicida. Ha participado en marchas, foros públicos, jornadas de memoria y espacios de incidencia social, convirtiéndose en referente y ejemplo de lucha por el acceso a la justicia efectiva y desde una perspectiva de derechos humanos.

La ceremonia de entrega de la Presea Michoacán al Mérito en Derechos Humanos 2025 se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, a las 11:00 horas, en la sede central de la CEDH, ubicada en la Calle Fernando Montes de Oca número 108, en la Colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad capital.