Coahuayana, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), mantiene operativos estratégicos en la zona del crucero Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y disuadir actividades ilícitas en los límites con el estado de Colima.

Personal de la Guardia Civil trabaja de manera conjunta con elementos del 65 Batallón de Infantería y del 25 Batallón de la Guardia Nacional en la instalación y operación de un Punto de Inspección y Control destinado a supervisar el tránsito vehicular y fortalecer la seguridad en esta región prioritaria.

Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada se realizan trabajos de ampliación de carriles para mejorar el flujo vehicular y garantizar revisiones más seguras y eficientes dentro del operativo.

La SSP refrenda su compromiso de mantener presencia permanente y trabajo coordinado con las fuerzas federales para salvaguardar la seguridad de las y los michoacanos en esta zona fronteriza.