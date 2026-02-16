Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El PRD Michoacán anunció que solicitará la condonación del pago del servicio de agua potable para las familias que no reciben el suministro por parte del Ayuntamiento de Morelia. Esta medida se fundamenta en las numerosas quejas y denuncias ciudadanas que evidencian que, tan solo en lo que va de 2026, hay hogares que han pasado hasta 20 días sin agua, viéndose obligados a contratar servicios externos ante la falta de respuesta del sistema municipal.

“El PRD pedirá que se condone o reembolse el pago del agua a las y los morelianos que están pagando su recibo y al mismo tiempo deben comprar pipas para cubrir sus necesidades. No puede haber un doble cobro por un servicio que no se está otorgando”, afirmó Octavio Ocampo, presidente estatal del PRD Michoacán.

Tras escuchar directamente a la población, Ocampo informó que existen cientos de familias afectadas al poniente de Morelia, donde vecinas y vecinos denunciaron el desabasto de agua potable que enfrentan desde hace semanas.

“Hemos escuchado a las familias de San Isidro Itzícuaro, Arco San Antonio, Hacienda de Tinijaro, El Parián y Niño Artillero. La mayoría pasa días sin agua y tiene que recurrir a la compra de pipas, mientras sigue recibiendo los recibos del Organismo Operador. Esto vulnera el derecho humano al agua”, expresó Ocampo.

El dirigente perredista informó que, a través de la regidora del PRD Lucila Martínez, se realizará la gestión correspondiente ante el Cabildo de Morelia. Asimismo, adelantó que el partido llevará el tema al Congreso del Estado para analizar un mecanismo legal que impida cobros injustificados en este y en el resto de los ayuntamientos de Michoacán.

“Buscaremos que se legisle para evitar cobros desiguales y garantizar que no se vulnere un derecho reconocido en la Constitución. El acceso al agua debe garantizarse, no condicionarse”, subrayó.

Vecinas de las colonias afectadas compartieron testimonios en los que relataron las dificultades diarias para obtener agua, alertando sobre los riesgos sanitarios que esto representa. “En este momento, con los brotes de enfermedades como el sarampión, se necesita más que nunca agua potable en cada vivienda”, comentó una habitante durante la transmisión de los videos presentados en la conferencia. Asimismo, se alertó sobre el robo de agua en los hogares, ya que se han reportado casos en los que el líquido es sustraído directamente de los tinacos.

Ocampo también pidió que los recursos municipales destinados a la promoción política se redirijan a resolver el problema del agua. “Es inaceptable que mientras las familias no tienen agua, se destinen recursos públicos a pintar bardas o difundir propaganda personal de funcionarios municipales”, declaró.

El PRD Michoacán anunció que continuará documentando los casos de desabasto y acompañando las denuncias ciudadanas, con el propósito de que se garantice el abasto de agua potable en todas las colonias de la capital. “Morelia es todo, las colonias populares, la zona rural, las comunidades y las tenencias. Todos somos morelianos y todos tenemos derecho al agua”, concluyó Ocampo.