Uruapan, Mich.- 16 de septiembre de 2025.- La noche de este martes, sujetos armados asaltaron 4 farmacias en la zona Centro de la ciudad de Uruapan. Previamente también una tienda Aurrera fue atracada.

Con apenas unos minutos de diferencia se registraron los atracos en dos establecimientos ubicados en las inmediaciones de la Pérgola Municipal, apenas a unos metros de donde el alcalde Carlos Manzo realizaba la “clausura” de la construcción de una estación del teleférico.

Posteriormente, también se reportaron los asaltos a otras dos farmacias ubicadas sobre la calle Cupatitzio y 16 de Septiembre, respectivamente; aunque los afectados de inmediato notificaron a las autoridades, los delincuentes escaparon.

Es de señalar que durante la tarde, dos sujetos armados asaltaron la tienda de autoservicio Aurrerá ubicada en el Fraccionamiento Los Viñedos y escaparon a bordo de una motocicleta de color blanco.