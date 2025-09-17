Hidalgo, Michoacán, 17 de septiembre del 2025.- En el marco de la conmemoración por el 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, participó en el tradicional desfile Cívico-Educativo en el municipio de Hidalgo, acompañando a la presidenta municipal Jeovana Alcántar y autoridades locales.

Durante el acto cívico previo al desfile, el legislador destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica de quienes dieron inicio a la lucha libertaria el 16 de septiembre de 1810, cuando mujeres y hombres valientes levantaron la voz en favor de la libertad, la justicia y el fin de la esclavitud en México.

Del mismo modo, el diputado señaló que honrar el legado de los héroes nacionales implica trabajar día con día para construir un país más justo y solidario, defender la libertad y la dignidad humana, y fortalecer la unidad en medio de la pluralidad que caracteriza a México.

“En este aniversario, hacemos un llamado a la reflexión y a la acción, para que en cada familia, en cada comunidad y en cada pueblo sigamos escribiendo juntos la historia de un México libre, soberano y unido”, expresó el legislador perredista.

Con la presencia de autoridades municipales, instituciones educativas, organizaciones civiles y la ciudadanía hidalguense, el tradicional desfile se desarrolló en un ambiente de alegría y unidad, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un futuro digno para todas y todos.