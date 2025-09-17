Morelia, Mich.- Miércoles 17 de septiembre de 2025.- Un vehículo se salió de la carpeta asfáltica y cayó a las aguas turbias del Río Grande de Morelia, accidente que dejó una persona lesionada, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance se registró alrededor de las 06:00 horas de este miércoles entre las avenidas Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto, a la altura de la colonia Granjas del Maestro.

En el sitio se presentaron patrulleros municipales, paramédicos y bomberos, quienes auxiliaron al ocupante de la unidad siniestrada y posteriormente lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y pidieron una grúa, la cual sacó el automotor del caudal y lo llevó a un corralón.