Mich.- 27 de febrero de 2026.- Un hombre fue ultimado con disparos de arma de fuego, en las calles de la colonia Pénjamo de la ciudad de Apatzingán. El móvil de homicidio es desconocido a decir de las autoridades.Fue la noche de este viernes, cuando el agraviado se encontraba sobre la calle Juan Álvarez, cerca de la bomba de agua potable y en determinado momento desconocidos le interceptaron, abrieron fuego en su contra y huyeron.

El atentado fue reportado al número de emergencias, por lo que al sitio se movilizaron paramédicos locales, quienes hallaron al susodicho tirado sobre la banqueta, ya sin signos vitales.El finado está en calidad de no identificado, se trata de un masculino de entre 35 y 40 años de edad, de complexión delgada, persona que vestía un pantalón de mezclilla azul, playera azul marino y calzaba un par de huaraches negros.

Oficiales de Seguridad Púbica realizaron el resguardo de la escena del crimen, para que más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía Regional de Justicia realizara, las diligencias respectivas.Es de señalar que hasta el momento el municipio de Apatzingán acumula por lo menos cuatro personas víctimas de homicidio durante el presente mes de febrero:05 de febrero.

Joven asesinado a balazos en “La Chilera” de Apatzingán.16 de febrero. Localizan asesinado a un poblador de “El Alcalde”.24 de febrero. Encuentran a un hombre ejecutado en El Cafetal de Apatzingán.27 de febrero. A balazos matan a un hombre en la colonia Pénjamo de Apatzingán.