Morelia, Michoacán; 27 de febrero 2026.- Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo el Segundo Circuito Callejero de Go Karts 2026, organizado por Germany Precision-Drive, y como parte de las acciones para impulsar el deporte y la sana convivencia de las y los morelianos, el Ayuntamiento de Morelia se sumó a la difusión y apoyo logístico de este evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y asistentes.

La competencia se desarrollará sobre la Avenida Acueducto, en el tramo comprendido entre la Avenida Enrique Ramírez y el puente Mil Cumbres, con una actividad que durará de las 13:00 a las 19:30 horas. Por lo anterior, se cerrará la circulación de la Avenida Acueducto desde las 11:00 horas, y se abrirá nuevamente al tránsito vehicular a las 21:00 horas.

El director del Imcufide, Pablo César Sánchez Silva, afirmó que, para garantizar la seguridad y el orden, la Policía de Morelia y la Coordinación Municipal de Protección Civil están a cargo de resguardar el circuito de la competencia, el cual ocupará los carriles centrales de la avenida Acueducto, desde el mediodía y hasta la conclusión del evento; asimismo, agilizarán el tránsito vehicular a través de los accesos laterales a lo largo de dicha vialidad.

Sánchez Silva, resaltó que este evento busca destacar el talento deportivo local, al mismo tiempo que promueve la conducción responsable: “Sabemos de la gran pasión que hay en nuestra ciudad por el automovilismo y queremos dar a los talentos locales un espacio para que exhiban sus habilidades ante su gente y a la par motivar a más a tomar el volante, siempre de manera responsable”.

Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a disfrutar de este evento, en su segunda edición, y tomar las medidas preventivas al circular por la zona, para utilizar vías alternas mientras se desarrolla el circuito.