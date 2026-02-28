Morelia, Mich.- 27 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Michoacán, inició tres carpetas de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión de los delitos de lesiones, daños y robo.

De acuerdo con la indagatoria, el área jurídica de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado de la agresión con disparos de arma de fuego el pasado domingo 22 de febrero pasado, a personal e instalaciones de la institución.

En una de las indagatorias, las unidades oficiales y sus ocupantes se trasladaban sobre la carretera federal Guadalajara – Morelia a inmediaciones de la localidad de Los Baldíos, perteneciente al municipio de Santiago Tangamandapio, así como carretera Uruapan – Carapan, donde resultaron lesionados elementos de la Guardia Nacional; el daño a 17 armas tipo fusil y vehículos oficiales, así como el daño a instalaciones de la Guardia Nacional en La Piedad y el robo de un arma de fuego tipo escuadra, cargadores y cartuchos.

La Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito que se investiga en la carpeta de investigación.