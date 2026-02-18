Ante el reciente incremento en el número de casos de sarampión y el aumento de

mensajes sobre el tema, particularmente en redes sociales, el Instituto Nacional

Electoral (INE) informa que lo Módulos de Atención Ciudadana funcionan

normalmente, en sus horarios habituales.

Alejandro Sosa Durán, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores precisó

que el INE ha tomado desde hace dos semanas las medidas necesarias conforme

a la información que han proporcionado las autoridades en materia de salud frente

al virus del sarampión.



En ese contexto, se precisó que en los 843 Módulos de Atención Ciudadana de todo

el país, se han implementado diversas medidas de seguridad e higiene,

principalmente con el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.

La prioridad del INE, precisó el funcionario, es proteger la salud tanto de su personal

como de las y los ciudadanos que acudan a los Módulos a solicitar un trámite.



Por lo anterior, el Instituto hace un atento llamado a la ciudadanía a continuar

realizando sus trámites con normalidad, ya que los Módulos seguirán operando de

manera regular.

Finalmente, es muy importante recordar que es responsabilidad de todos respetar

estas medidas, para evitar cualquier tipo de contagio.