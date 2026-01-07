Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2026.- A partir de este 8 de enero y hasta el 6 de febrero, el Parque Zoológico “Benito Juárez” recibirá los árboles de Navidad en su tradicional campaña “Reciclapino”, con el objetivo de fomentar el cuidado ambiental, pero sobre todo, para el enriquecimiento de los ejemplares y su bienestar.

El director del recinto, Julio César Medina Ávila, mencionó que los pinos recolectados se utilizan en diversas especies como elementos de distracción e incluso como complemento alimenticio. Además, una vez que los animales interactúan con ellos, se les da una tercera vida al convertirlos en abono orgánico para los jardines del parque.

Invitó a la sociedad a participar en esta campaña y explicó que los pinos deben venir completamente limpios para que puedan ser recibidos, es decir, sin clips, esferas, escarcha, pintura, nieve artificial o algún otro adorno que pudiera dañar a los ejemplares.

Los arbolitos se recibirán todos los días de 10:00 a 16:00 horas por la puerta de servicio (portón negro a un costado de la entrada); quienes participen recibirán una entrada gratis, en reconocimiento a su acción ecológica de no contaminar y contribuir con el bienestar de los ejemplares.