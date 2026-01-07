Zamora, Mich.- 07 de enero de 2026.- Dos adolescentes que viajaban a bordo de una camioneta sufrieron algunos golpes al volcar en el Libramiento Sur de Zamora, presuntamente debido al exceso de velocidad y a la grava suelta que hay en la zona.

Lo anterior se registró la tarde de este miércoles, sobre la citada rúa a la altura de la curva conocida como “La Chingada”, ubicada a unos metros del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio.

Paramédicos de Rescate llegaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios a Jose Antonio y Cristopher, ambos de 16 años de edad, vecinos del Fraccionamiento Manantiales del Curutarán y de la colonia Los Fresnos de Jacona respectivamente, los cuales no requirieron ser llevados a un nosocomio.

Elementos de Seguridad Vial se encargaron de los peritajes y aseguraron la camioneta siniestrada, una de la marca Nissan tipo pik-up color rojo, con placas NE-3429-C, misma que fue enviada al corralón oficial.