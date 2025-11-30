Morelia, Michoacán, 30 de noviembre de 2025.- El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, encabezó la Carrera Plan Michoacán, que se celebró este domingo por la mañana con 900 corredores inscritos oficialmente y más de 400 que se sumaron al reto, en las instalaciones del Zoológico de Morelia.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y en el marco del programa Ponte Pila, dentro del cual se realizaron 13 carreras simultáneamente este domingo en el país, Pacheco Marrufo asistió a suelo purépecha reiterando su compromiso por el deporte y la actividad física en la entidad.

“Queremos hacer ejercicio, ¿verdad? Nos queremos poner Ponte Pila, ¿sí o no? Felicidades a todas y todos los que estamos aquí, esta es una gran carrera por y para ustedes”, compartió el exclavadista, quien corrió junto al director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), Raúl Morón Vidal, así como con el titular del Zoológico de Morelia, Julio Medina Ávila, entre otros funcionarios.

La ruta consistió en 5 kilómetros, la salida y meta fue en el estacionamiento trasero del Zoológico de Morelia; los competidores recorrieron dicho espacio, posteriormente salieron del recinto e hicieron lo propio por la avenida Juárez, retornaron en el entronque con avenida Solidaridad y regresaron al punto de partida.

Se entregaron kits de participación a los 900 corredores inscritos, quienes agotaron los registros después de 12 horas de que se abrió la convocatoria, sin embargo se estima que se sumaron 400 más, dando un total de mil 300 corredores de todas las edades.