Morelia, Michoacán; 30 de noviembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia y el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) recibieron en la capital michoacana a representantes de la ciudad de Nanning, China, como parte de una agenda de colaboración que impulsa el desarrollo institucional y económico entre ambas regiones.

La visita se concretó gracias a la gestión del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, quien ha promovido el establecimiento de vínculos internacionales que permitan atraer proyectos estratégicos y nuevas oportunidades de inversión para la capital michoacana.

Durante el encuentro, el director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, presentó a la delegación asiática diversos proyectos de inversión en materia hidráulica, enfocados en fortalecer el suministro de agua potable y mejorar los procesos de saneamiento.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran propuestas susceptibles de financiamiento con recursos internacionales, con el objetivo de ampliar la infraestructura y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios.

Como parte del programa, los representantes del país asiático realizaron un recorrido por la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Atapaneo, donde personal especializado del Ooapas explicó cada uno de los procesos operativos que se llevan a cabo en estas instalaciones, así como su importancia para el cuidado del medio ambiente.

Al respecto el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que “Esta visita representa una oportunidad para compartir la visión que tenemos para Morelia en materia hidráulica. Presentamos proyectos que, con el acompañamiento adecuado, pueden transformarse en obras que beneficien directamente a miles de familias”.

“La cooperación internacional es una vía que nos permitirá avanzar hacia una infraestructura más moderna, eficiente y sostenible”, concluyó.

El Ooapas reitera así su compromiso con la innovación, la mejora continua y la construcción de alianzas estratégicas que fortalezcan la gestión del agua en Morelia.