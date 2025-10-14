Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, 09 octubre 2025–. Zihuatanejo de Azueta recibió el Distintivo Nacional de Calidad Turística nivel Diamante otorgado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Con ello, Ixtapa Zihuatanejo se posiciona como el primer municipio de México en alcanzar este máximo nivel de certificación turística para Pueblos Mágicos.

La alcaldesa de Zihuatanejo, Liz Tapia Castro, recibió el reconocimiento oficial de manos de la Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero, en un evento en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, durante la tercera sesión ordinaria del Subcomité Sectorial de Turismo de la COPLADEG, celebrada en Acapulco, Guerrero.

Este reconocimiento integral simboliza un respaldo oficial a los esfuerzos realizados por los prestadores de servicios turísticos y destinos turísticos como Ixtapa Zihuatanejo, con altos estándares de calidad, que cumplen con el marco legal y normativo aplicable, estableciendo procesos de mejora continua.

Pedro Castelán Reyna, Director Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo, expresó: “Recibir este distintivo nacional de Calidad Turística Diamante es un orgullo inmenso para Zihuatanejo y para todos los que día a día trabajamos por este destino. Este reconocimiento es fruto de la colaboración entre autoridades, prestadores de servicios y nuestra comunidad, quienes con esfuerzo y compromiso han elevado los estándares de calidad y hospitalidad que ofrecemos a nuestros visitantes. Nos motiva a seguir cuidando nuestra riqueza cultural y natural, y proyectando al mundo un lugar auténtico y lleno de experiencias. Este distintivo no solo nos honra, también nos compromete a seguir trabajando con pasión para que Ixtapa Zihuatanejo brille como un referente turístico para nuestros visitantes nacionales e internacionales”.

El Distintivo Nacional de Calidad Turística, es la expresión más avanzada de un Modelo de Calidad Turística Integral que ha desarrollado la Secretaría de Turismo. Tiene como objeto Impulsar la calidad, la responsabilidad social, la sustentabilidad y la mejora continua en el sector turístico nacional, logrando de esta manera la satisfacción total de los turistas, garantizando su regreso y la atracción de nuevos mercados.

Ixtapa Zihuatanejo ya destaca por sus playas certificadas, limpieza, gestión ambiental y atractivo cultural. Con el distintivo Diamante, el doble paraíso se refuerza como un destino competitivo, atrayendo a más turistas nacionales e internacionales y fortaleciendo su economía local.