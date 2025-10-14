Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.– Vampiros, fantasmas, flores, calabazas, hot dogs y hasta el mismísimo chamuco de cuatro patas, se darán cita en el concurso de disfraces canino que organiza el colectivo D.A.R.A.M.O.R. de Rescatistas Independientes de Michoacán junto con su tradicional feria de la adopción.

La cita será el domingo 19 de octubre en el Parque 150 en punto de las 14:00 horas, y todos los participantes deberán registrarse previamente en la página oficial del colectivo animalista.

Los lomitos más originales, tenebrosos o simplemente más chiflados tendrán la oportunidad de ganar premios, desde obsequios para sus peludos hasta la renta de un cenador gratis, cortesías para el zoológico y pases para juegos mecánicos.

Además, el evento incluirá un altar de Día de Muertos dedicado a los perritos y gatitos que ya cruzaron el arcoíris, solo hay que llevar su fotografía para honrarlos.

El colectivo también anunció su colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), por lo que invitan a la ciudadanía a llevar tapitas y entregarlas a los rescatistas durante el evento.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, recordó que las asociaciones protectoras de animales “no solo apoyan a los peludos sin hogar, también realizan actividades en beneficio de las personas”.

Con humor y ternura, Quijano convocó a todos los fantasmitas caninos a ponerse su mejor disfraz y espantar a los morelianos este 19 de octubre.

Por ello, Rescatistas Independientes espera que ese domingo tiemblen las croquetas, se esperan aullidos de emoción, premios, sorpresas para un domingo muy familiar y se pueda también reconocer al humano más comprometido y confundir al más ateo demostrando que la pata peluda, escabrosa y olorosa sí existe.

También se realizará una rifa con causa, con más de 20 artículos caninos, de forma tal que se puedan recabar recursos económicos para seguir rescatando michis y lomitos.

!Apúntate ya!