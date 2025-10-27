Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- Más de 20 panaderías se reunirán para la primera edición del Festival de Pan de Muerto y Chocolate que realizará Zacapu del 31 de octubre al 2 de noviembre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Luis Eduardo Muñoz Espinoza, director de Turismo y Migrantes, quien acudió en representación de la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Estela Valdez Pulido, señaló que las actividades se desarrollarán en la plaza cívica Morelos, “comenzaremos el 31 de octubre a las 20:00 horas con la premiación del concurso de arte urbano y cráneos gigantes”.

Carlos Augusto Maldonado, director de Desarrollo Económico, explicó que el evento tiene como finalidad fomentar la identidad y el orgullo de las tradiciones del municipio. Se proyecta la asistencia de más de 10 mil personas, lo cual generaría una derrama económica aproximada de 1.5 millones de pesos.

Por su parte Humberto Salvador Jerónimo, director de Cultura e Historia, enfatizó que el asistente podrá degustar de la gastronomía de la región, sin olvidar las presentaciones artísticas y el taller de guitarra que se desarrollará en la Casa de la Cultura.

Todos los detalles de este festival que llenará de sabor a Zacapu, se pueden consultar en el Facebook: Gobierno de Zacapu.