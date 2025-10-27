Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, afirmó que el reto del Poder Legislativo es dotar de herramientas jurídicas, presupuestales y humanas a las y los agentes del Ministerio Público, para que su labor de procurar justicia sea más eficiente, cercana y con sentido social.

Durante la entrega del Reconocimiento Sentimientos de la Nación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), encabezada por su titular Carlos Torres Piña, en el marco del Día Nacional del Ministerio Público, Bugarini Torres destacó que la transformación de la justicia en Michoacán también pasa por el trabajo legislativo.

“Cada reforma que impulsamos desde el Congreso busca fortalecer las capacidades de quienes, día a día, hacen posible la justicia. El Ministerio Público no sólo aplica la ley: restituye la dignidad donde fue vulnerada. Por eso debemos seguir legislando para darles las herramientas que necesitan para servir mejor al pueblo”, expresó la Presidenta del Congreso.

La legisladora reconoció el esfuerzo institucional que ha emprendido el Fiscal General, Carlos Torres Piña, quien en tres meses de gestión ha impulsado una reestructuración técnica, social y humana de la Fiscalía, priorizando la atención a las víctimas y la capacitación del personal.

“Desde el primer día comprendimos que el cambio debía comenzar escuchando. Escuchar a la ciudadanía, al personal y a las víctimas nos ha permitido iniciar una nueva etapa en la procuración de justicia en Michoacán”, señaló el Fiscal General.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró su respaldo a esta transformación institucional, al anunciar un incremento presupuestal del 12 por ciento y la asignación de 200 millones de pesos adicionales para equipamiento, inteligencia y fortalecimiento operativo.

“Estos recursos deben traducirse en justicia más eficaz, más cercana y con mejores condiciones para el personal de la Fiscalía”,puntualizó el mandatario estatal.

Giulianna Bugarini subrayó que la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, aprobada por el Congreso, representa un paso firme en esa dirección, al colocar a las víctimas en el centro de la procuración de justicia y garantizar un servicio basado en la ética, la empatía y el bien común.

“La justicia no es un privilegio, es un derecho que debe garantizar la vida digna de las y los michoacanos.El reto del Poder Legislativo es seguir creando las condiciones para que las y los Ministerios Públicos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir esa misión con profesionalismo y humanidad”, concluyó Giulianna Bugarini.