Morelia, Michoacán; 04 de octubre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Lomas de Morelia en seguimiento al proceso para renovar su encargatura del orden, esto en cumplimiento a la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar: atender y caminar de la mano de las colonias.

Acompañado de la regidora Marissa Trujillo Magaña y el comisionado municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo; Yankel Benítez realizó un encuentro con los vecinos de la zona, a quienes informó que en próximas fechas se lanzará la convocatoria para que elijan a su encargado del orden.

Manifestó que las autoridades auxiliares son cruciales como un enlace entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, además que la organización de sus habitantes, fortalece a las colonias morelianas.

Junto con las otras autoridades presentes, Yankel Benítez escuchó las demás necesidades de Lomas de Morelia, a las que se darán seguimiento en las áreas correspondientes y con la convicción de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.