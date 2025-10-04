Morelia, Michoacán, 4 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) continúa con el fortalecimiento de la infraestructura médica estatal con la entrega de nuevas ambulancias de urgencias básicas a los municipios de Aquila y Tuzantla.

En el caso de Aquila mejorará la logística de atención, ya que conectará de manera eficiente a los pacientes con el recién inaugurado Hospital Comunitario de Maruata, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a traslados seguros y cuidados médicos de emergencia de alta calidad, especialmente en comunidades alejadas.

Ambas ambulancias serán coordinadas directamente por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), a través de un convenio con los municipios, a fin de garantizar una respuesta rápida, eficiente y protocolizada, optimizando los tiempos de atención y la canalización de pacientes al hospital de manera más adecuada, de acuerdo al nivel de emergencia.

Las unidades están equipadas con elementos esenciales como tanque de oxígeno con regulador, bolsa para reanimación y mascarillas, indispensables para la reanimación, el soporte vital inicial, la inmovilización y la atención inmediata de trauma.

La SSM, a través del CRUM, coordina el movimiento de las unidades para reducir los tiempos de respuesta desde el lugar del incidente y asegurar el traslado de pacientes al centro médico más adecuado.