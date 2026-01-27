Morelia, Michoacán; 27 de enero de 2026.- Con el propósito de garantizar la calidad de las obras y que éstas cumplan con las características que exigen las y los vecinos, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, supervisó el proyecto de calles integrales que el Gobierno Municipal realiza en Ciudad Jardín.

Acompañado por un nutrido grupo de personas, el encargado de la política interna del municipio informó que ya se concluyó la primera etapa de la calle Campichahua y actualmente se avanza en la calle Bocanda.

Yankel Benítez explicó que al igual que todas las obras que realiza el Gobierno Municipal, se trata de una intervención con red de drenaje, banquetas y luminarias para un uso completo de la ciudadanía

En ese sentido destacó que en el gobierno del presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, las obras se construyen de forma integral, con todos los elementos para el uso de colonos, conductores, peatones y usuarios de modos alternativos de transporte, para seguir mejorando la conectividad en el mejor lugar para vivir.