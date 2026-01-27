Con el objetivo de retomar y fortalecer las acciones de la Agenda por Michoacán, la cual fue firmada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en 2021, se llevó a cabo una reunión entre el titular del Ejecutivo estatal y representantes de diversos organismos de la sociedad civil, encabezados por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim).

Durante el encuentro, se dialogó sobre la manera en que dicha agenda puede contribuir y alinearse al Plan por Michoacán impulsado por el Gobierno de la República, a fin de que las acciones de desarrollo, seguridad y justicia tengan un mayor impacto en todas las regiones del estado.

El Presidente de FUCIDIM, Roberto Ramírez Delgado, calificó la reunión como muy exitosa, al destacar la apertura al diálogo y la voluntad de colaboración entre autoridades y sociedad civil organizada.

“Estamos satisfechos y contentos con este encuentro. Nos permitirá que todas las zonas del estado puedan ser atendidas de la mejor manera posible y estamos seguros de que se podrá sacar mucho provecho de este ejercicio de diálogo y coordinación”, expresó.

En la reunión se destacó la participación de Orlando Camacho, Presidente de México SOS y Coordinador Nacional de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia (MCSJ), así como de Bernardo León, experto en la materia, quienes expusieron diversas propuestas enfocadas en el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia en Michoacán.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de las regiones de Zamora, Uruapan, Apatzingán, Sahuayo, Pátzcuaro, Tzitzio, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan, Morelia, Coahuayana y Tacámbaro; así como liderazgos de distintos organismos empresariales, sociales y educativos, entre ellos el CCEEM, Coparmex, Consejo Agroalimentario, Foro del Colegio de Profesionistas; el sector educativo representado por la Red Juntos por Michoacán; además de Cáritas, Banco de Alimentos y la Arquidiócesis.

De esta forma, la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, refrendó su compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan construir soluciones integrales, con la participación activa de la sociedad civil, para el bienestar y desarrollo de Michoacán.