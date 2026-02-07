Morelia, Michoacán; 07 de febrero de 2026.- En el marco del LXXXVIII Aniversario del Sindicato de Limpia y Transportes, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, participó en la conmemoración y dirigió un mensaje en representación del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, en el que reconoció la entrega, responsabilidad y vocación de servicio de las y los agremiados.

Durante su intervención, Yankel Benítez reconoció el liderazgo de Alfonso Alcaraz Ibarra, secretario general del Sindicato de Limpia y Transporte, así como el esfuerzo de cada trabajador y trabajadora, que todos los días sostienen con su trabajo esta ciudad.

“La labor diaria del personal de limpia y transportes es fundamental para el bienestar de la ciudadanía. Ustedes son el rostro humano del gobierno, la fuerza que dignifica el trabajo y el ejemplo de que cuando se camina unido, no hay miedo ni poder que detenga”, afirmó Benítez Silva.

A nombre del Alcalde, el responsable de la política interna del Ayuntamiento felicitó al Sindicato por sus por 88 años de lucha, dignidad y amor por Morelia.

Por su parte, Alfonso Alcaraz Ibarra, secretario general del Sindicato de Limpia y Transportes, refrendó el compromiso del gremio con la ciudad y con sus habitantes, destacando la importancia del trabajo conjunto para seguir fortaleciendo los servicios públicos.

En el evento también estuvieron presentes Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva; Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, Secretario de Servicios Públicos de Morelia; y Pablo Alarcón Olmedo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.