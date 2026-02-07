La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la circulación ciclónica localizada sobre el noroeste de México, en interacción con el flujo de la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento, así como lluvias y chubascos en diversas entidades del país.

Estas condiciones favorecerán la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas serranas de Chihuahua y Durango, principalmente en regiones de mayor altitud, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al transitar por carreteras de montaña, conducir a baja velocidad, evitar traslados innecesarios y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades locales.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec persistirá el viento de componente Norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h, por lo que se exhorta asegurar objetos sueltos, evitar actividades marítimas y pesqueras, y no transitar cerca de anuncios, postes o árboles que pudieran colapsar.

Durante las noches y madrugadas continuarán registrándose temperaturas frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central; por ello se sugiere abrigarse adecuadamente, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como evitar el uso de anafres o fogones en espacios cerrados.

De manera simultánea, el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de precipitaciones en estados del occidente y sur del territorio nacional, lo que podría ocasionar encharcamientos, crecida de arroyos y afectaciones en zonas urbanas. Ante este panorama, se exhorta a no cruzar cuerpos de agua, limpiar coladeras, evitar tirar basura en la vía pública y permanecer informados sobre la evolución de las lluvias.

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Se hace un llamado a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.