Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem) aseguró tres lugares para el mundial de robótica a celebrarse en mayo en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Así lo informó el director general del subsistema, Juan Carlos Velasco Procell, tras los resultados obtenidos en el 17 Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM, con sede en esta ciudad capital.

El titular del Cecytem detalló que la delegación internacional quedó conformada por los equipos del plantel Ciudad Hidalgo, tras coronarse como Campeón de Innovación en el reciente certamen nacional; el del plantel Epitacio Huerta, que logró su clasificación en la categoría de Excelencia durante el Campeonato Girl Powered en Pachuca, Hidalgo; y finalmente, el del plantel Lagunillas, que obtuvo el premio Campeón de Excelencia en el torneo estatal.

Asimismo, el titular del Cecytem extendió una felicitación a otros ganadores michoacanos en la justa nacional, entre ellos la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) por su campeonato en Diseño de Robot; la primaria de Epitacio Huerta por los premios Design y Build Award; así como a los equipos de Clustertim en niveles primaria (Amaze Award) y secundaria (Think Award).

Finalmente, el presidente de la Academia STEM Iberoamérica México, Francisco Wilson Robles, reconoció el talento de los representantes de diversos estados, incluyendo a Michoacán. “Todos ustedes son unos atletas mentales”, concluyó.