Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a disfrutar y apoyar el talento local en la Vitrina de Arte edición navideña, que se realizará el próximo 20 de diciembre, de 12:00 a 19:00 horas, en el jardín del Museo Casa Natal de Morelos con entrada libre.

En esta ocasión, artistas michoacanas y michoacanos presentarán obra original en diversas disciplinas como gráfica, ilustración, cerámica, bordado artístico y otras expresiones visuales. El encuentro busca brindar un espacio cercano donde el público pueda conocer de primera mano la creatividad local y adquirir piezas únicas directamente de sus creadoras y creadores.

La edición más reciente, realizada el pasado 2 de noviembre en el Centro Cultural Clavijero, reunió más de cuarenta propuestas y registró una alta participación del público, consolidándose como un punto de encuentro artístico que generó una derrama económica directa para quienes expusieron su obra.

Estos resultados confirman la importancia de fortalecer espacios que impulsen la producción local y fomenten el consumo consciente de obra original, especialmente durante temporadas en las que aumenta la búsqueda de productos con identidad y valor creativo.

La Vitrina de Arte invita a la comunidad a visitar esta edición especial navideña y a considerar la adquisición de regalos únicos, elaborados con dedicación por manos michoacanas, una forma de celebrar la temporada y apoyar a la comunidad artística del estado.