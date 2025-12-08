Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 2025.- Ante el incremento de la movilidad de personas durante la temporada vacacional de fin de año y la presencia de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a revisar y completar su esquema de vacunación.

La SSM recuerda que en niñas y niños, la vacuna se administra en una dosis a los 12 meses, la segunda a los 18 meses y un refuerzo a los seis años. Las personas de 10 a 49 años de edad que no tengan comprobante de haber recibido su dosis o que desconozcan su estatus de vacunación, deben acudir a su unidad de salud para recibir la vacuna correspondiente.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede tener graves complicaciones, sobre todo en menores y personas con sistemas inmunes debilitados, y la única forma efectiva de prevenir su propagación es a través de la vacunación.

Los biológicos están disponibles de manera gratuita en los 364 centros de salud de la entidad. La SSM invita a la población a acudir a su unidad más cercana para revisar y actualizar su Cartilla Nacional de Salud antes de emprender un viaje.