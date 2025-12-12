Copándaro de Galeana, Mich.-Viernes 12 de diciembre de 2025.- Un tractocamión volcó dentro de un túnel de la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, hecho que ocurrió durante la mañana de este viernes, a la altura del municipio de Copándaro de Galeana.

Autoridades policiales y de rescate informaron que el accidente tuvo lugar en el kilómetro 6+000, y fue reportado por algunos automovilistas al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron paramédicos de Ambumed, pero no hallaron al chofer de la pesada unidad, pues se dijo que personal de custodia lo había trasladado hasta la caseta de Copándaro.

El sitio del percance fue abanderado por elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron del peritaje correspondiente. Por último, una grúa retiró el vehículo siniestrado, el cual tiene la placa 08AH8T.