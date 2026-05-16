Pátzcuaro, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- A un año de su puesta en marcha, el mercado de Pátzcuaro se ha consolidado con éxito como un pilar turístico, económico y comercial para la región lacustre, así lo afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al encabezar la celebración del primer aniversario de este recinto.

Ante cientos de habitantes, turistas y visitantes que se dieron cita en el festejo, el mandatario estatal destacó el impacto social del proyecto. “Hoy el mercado de Pátzcuaro es un faro del comercio popular, de la generación de empleo y autoempleo”, aseguró.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el gobernador refirió que esta emblemática infraestructura se construyó con una inversión 100 por ciento estatal que ascendió a los 288 millones de pesos. Asimismo, resaltó que el mercado junto con la Plaza Gertrudis Bocanegra, se ha convertido en un atractivo imperdible para el turismo nacional e internacional.

Por su parte, Butanda Macías detalló los alcances técnicos y sociales de la obra, explicando que el complejo comprende 20 mil metros cuadrados de construcción, lo cual lo convierte oficialmente en el mercado más grande de todo el estado de Michoacán. Esta magna obra beneficia de manera directa a 220 mil habitantes de la región.

De igual forma, resaltó el valor cultural del espacio, subrayando su enorme importancia gastronómica para la zona. El mercado no solo funciona como un centro de abasto, sino como un escaparate vivo para que los visitantes conozcan y disfruten la riqueza culinaria y las tradiciones que dan identidad a este Pueblo Mágico.