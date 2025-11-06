Charo, Mich.- Jueves 06 de noviembre de 2025. – Un camión pipa volcó sobre la carretera Morelia-Toluca, también conocida como camino a Mil Cumbres, dentro del municipio de Charo, en los límites con la capital michoacana, informaron fuentes allegadas al tema.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves a la altura de la colonia Mirador del Valle de Mil Cumbres, cerca del Centro de Adiestramiento Regional Militar (CAR) XII. Unos automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias y solicitaron ayuda.

En el sitio se presentaron elementos de Bomberos Morelia y paramédicos, quienes se encargaron de las acciones conducentes. Finalmente, unos oficiales realizaron el peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar el pesado vehículo de la carpeta asfáltica.