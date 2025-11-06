Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2025.- Obispos de la iglesia católica se pronunciaron a favor del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar la colaboración con autoridades del gobierno para ayudar en la atención a las causas de la violencia y la reconstrucción del tejido social.

En reunión de trabajo convocada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, los obispos de Zamora, Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y párrocos de distintas comunidades, externaron interés de generar alianzas para garantizar el respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Aseguraron que de manera organizada y en coordinación se podrán diseñar nuevas estrategias de seguridad para atender problemáticas sociales en las localidades con mayor incidencia delictiva por extorsión y narcomenudeo por ejemplo, así como la falta de empleo y drogadicción en jóvenes.

“Es importante que no solo el gobierno enfrente esta situación, todos tenemos que actuar y como iglesia no podemos estar fuera de la solución, sin críticas destructivas y sin distingos partidistas debemos poner en el centro a la población”, comentó monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

A lo que el gobernador y la funcionaria federal coincidieron en mantener el diálogo con todos los sectores y agradecieron las aportaciones de los obispos quienes propusieron foros de escucha, formación de líderes comunitarios, mesas de seguridad y justicia periódicas.