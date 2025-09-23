Zitácuaro, Mich. – Lunes 22 de septiembre de 2025.- Un autobús de transporte de personal volcó sobre la carretera Zitácuaro-Morelia, incidente que únicamente dejó daños materiales, comentaron autoridades de rescate y policiales.

El percance sucedió la madrugada de este lunes a la altura de la desviación a la comunidad Piedras de Lumbre. La situación fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil Zitácuaro, quienes otorgaron ayuda y apoyaron en labores de abanderamiento.

Por último, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual retiró el pesado vehículo de la escena.