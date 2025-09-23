Salvador Escalante, Michoacán, 22 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado (FGE), localizaron y desmantelaron seis campamentos clandestinos y aseguraron dos vehículos, luego de repeler una agresión armada en el municipio de Salvador Escalante.

Por la tarde, elementos de la Guardia Civil fueron atacados por presuntos civiles armados, en una zona serrana de la localidad de Zirahuén de esta demarcación, lo que derivó en una fuerte movilización en coordinación con personal la Subsecretaría de Investigación Especializada, agentes del del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE.

Fueron localizados y destruidos seis campamentos clandestinos, y se aseguraron dos camionetas de las marcas Chevrolet y Ford, respectivamente, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Los efectivos policiales y militares reforzaron los trabajos del esquema operativo en el municipio y zonas cercanas, a fin de localizar a los responsables de este hecho y garantizar la tranquilidad y transitabilidad de la población.