Morelia, Mich.- Lunes 09 de marzo de 2026.- Un automóvil rojo volcó sobre uno de los puentes de la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, justo arriba del Distribuidor Vial de Salida a Quiroga, informaron fuentes cercanas al tema.

El percance se registró durante la última hora ayer domingo, en el sentido del Obelisco a Lázaro Cárdenas hacia Villas del Pedregal, en las cercanías de las colonias La Quemada, Manantiales y Sindurio.

Algunas personas reportaron el incidente al número de emergencias, por lo que posteriormente acudieron unos patrulleros de Tránsito, quienes se encargaron del peritaje respectivo y realizaron lo conducente para retirar la unidad afectada.