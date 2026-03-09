Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 09 de marzo del 2026.- Durante las acciones realizadas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, participó en la marcha realizada en el municipio de Ciudad Hidalgo, donde destacó los avances en materia de igualdad de género, pero también subrayó que aún existen retos importantes para garantizar la participación plena de las mujeres.

Durante su mensaje, el legislador señaló que en México se han logrado avances significativos en las leyes y en la Constitución, como la paridad de género en la política y sanciones más severas contra los responsables de feminicidio y violencia contra las mujeres. Además, recordó que actualmente las personas que han sido acreditadas como violentadoras no pueden participar como candidatas o candidatos en procesos electorales.

No obstante, Ocampo enfatizó que el verdadero cambio se consolidará cuando la igualdad y el respeto se fomenten desde el hogar. “El avance lo vamos a ver cristalizado cuando desde la casa, con ejemplo, valores y educación, formemos a nuestras niñas y niños con una educación de género que promueva el respeto y la igualdad”, expresó.

El diputado también reconoció la participación de mujeres y hombres en esta movilización, destacando que la lucha por la igualdad debe ser compartida por toda la sociedad. “Hoy hay muchos hombres que nos asumimos como hombres feministas, porque creemos que debe existir una igualdad total entre mujeres y hombres”, afirmó.

Asimismo, agradeció la invitación de la presidenta municipal Jeovana Alcántar, a quien reconoció como un ejemplo de liderazgo y perseverancia. Señaló que Alcántar ha hecho historia en Ciudad Hidalgo al convertirse en la primera mujer en gobernar el municipio y por su destacado desempeño al frente de la administración municipal.

Ocampo también recordó que durante el pasado proceso electoral la alcaldesa enfrentó episodios de violencia política por razón de género, situación que evidencia que aún persisten obstáculos para la participación plena de las mujeres en la vida pública.

Finalmente, el legislador reconoció el esfuerzo de las instituciones educativas, autoridades municipales y ciudadanía que participaron en la marcha, reiterando que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer debe servir para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y continuar fortaleciendo las acciones que permitan alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.